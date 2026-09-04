Der heurige Tag der Autonomie steht ganz im Zeichen eines Meilensteins für Südtirol. Am morgigen Samstag jährt sich die Unterzeichnung des Pariser Vertrags zum 80. Mal. Der Pariser Vertrag wurde 1946 zwischen Italien und Österreich vereinbart und gilt als wichtiger Ausgangspunkt für die Entwicklung der Südtiroler Autonomie.<BR \/><BR \/>Aus diesem Anlass findet im Meraner Kurhaus ein offizieller Festakt statt. So kommen der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella und Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach Meran. <BR \/><BR \/>STOL ist für Sie vor Ort und wird aus dem Kurhaus berichten. Gleichzeitig können <a href="https:\/\/www.youtube.com\/live\/KCEJJv5-t3c" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie den Festakt ab 11 Uhr im Livestream auf STOL mitverfolgen.<\/a>