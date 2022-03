Moskau kritisiert Italien und Verteidigungsminister Guerini

Der Leiter der Europa-Abteilung des russischen Außenministeriums, Alexej Paramonow, erklärte im Interview mit der russischen Nachrichtenagentur „Ria Novosti“ , dass „die Logik eines totalen Finanz- und Wirtschaftskriegs gegen Russland auch in Italien Anhänger finde, was unumkehrbare Folgen haben könnte“.Paramonow forderte Rom und andere europäische Hauptstädte auf, „zur Vernunft zurückzufinden und sich an die grundlegenden Interessen ihrer Völker zu erinnern“. Auch Verteidigungsminister Lorenzo Guerini stand im Visier Moskaus. „Guerini, der uns während der Corona-Pandemie um Hilfe gebeten hatte, gehört nun zu den antirussischen Falken“, kritisierte Paramonow.Die italienische Verteidigungsminister reagierte kritisch. „Wir geben der Propaganda kein Gewicht. Wir unterstützen jeden politischen und diplomatischen Schritt, der dem Leiden des ukrainischen Volkes ein Ende setzt. Italien steht zur Ukraine und wird dies auch weiterhin tun“, antwortete Guerini.Der italienische Premier Mario Draghi drückte seinem Minister seine Solidarität aus. Außenminister Luigi Di Maio sprach von einer „Provokation“ Moskaus. „Das russische Außenministerium macht sogar aus dem Corona-Drama Kriegspropaganda, indem es Minister Guerini mit inakzeptablen Tiraden angreift“, so Di Maio.