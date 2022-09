Moskau meldet Angriff auf 4 ukrainische Kommandoposten

Russische Truppen haben nach Kreml-Angaben 4 Kommandoposten der ukrainischen Armee angegriffen. Die Attacken etwa auf Stützpunkte nahe Charkiw im Osten des Landes und Nikolske seien in den vergangenen 24 Stunden erfolgt, so das Verteidigungsministerium. Zu der am Montag gestarteten Gegenoffensive der Ukrainer im Süden hieß es, dass russische Truppen Einheiten und Reservekräfte des Nachbarlandes angegriffen hätten. Dabei seien 150 Soldaten des „Feindes“ getötet worden.