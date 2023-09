Moskau meldet erneute Drohnenangriffe im Grenzgebiet Kursk

34 Offiziere sterben bei Angriff auf Schwarzmeerflotte

2 Drohnen seien gegen 22.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr MESZ) zerstört worden, 2 weitere etwa eine halbe Stunde später, teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht auf Dienstag auf Telegram mit. Das Ministerium sprach von vereitelten Terroranschlägen.Bereits am Sonntag war die Gebietshauptstadt Kursk mit Drohnen angegriffen worden. Eine soll das Gebäude des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB getroffen haben, eine zweite eine Ölraffinerie, wie Medien in Kiew unter Berufung auf den ukrainischen Militärgeheimdienst meldeten. Das Gebiet Kursk teilte offiziell mit, eine Drohne habe geringen Schaden am Dach eines Verwaltungsgebäudes angerichtet.Moskau hat in den vergangenen Wochen immer wieder von ukrainischen Drohnenangriffen berichtet. Diese stehen allerdings in keinem Verhältnis zu den massenhaften Attacken Russlands in seinem 19 Monate währenden Angriffskrieg gegen das Nachbarland.Wie Kiew bekannt gab, töteten ukrainische Spezialkräfte eigenen Angaben zufolge den Admiral der russischen Schwarzmeerflotte, Viktor Sokolow, bei einem Raketenangriff auf das Hauptquartier der Flotte in Sewastopol in der vergangenen Woche.„Bei dem Angriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte starben 34 Offiziere, darunter der Kommandant der russischen Schwarzmeerflotte. Weitere 105 Besatzer wurden verwundet. Das Hauptquartier kann nicht wiederhergestellt werden“, erklärten die ukrainischen Spezialkräfte am Montag auf Telegram. Das russische Verteidigungsministerium hatte nach dem Angriff mitgeteilt, es werde ein Soldat vermisst.