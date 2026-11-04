Allein im Senatsrennen im Südstaat Texas unterstützte Musk den Republikaner Ken Paxton mit mehr als 200 Millionen US-Dollar (178 Millionen Euro). Die Republikaner verloren aber durch die Wahl ihre Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus an die oppositionellen Demokraten. In Texas unterlag Paxton dem Jungdemokraten James Talarico deutlich.<BR \/><BR \/>Musk hat die Hauptsitze seiner Unternehmen Tesla und SpaceX nach Texas verlegt. Andere Tech-Konzerne wie Google wollen in Texas riesige Rechenzentren bauen. Musk witzelte nun: „Rechenzentren im Weltraum scheinen derzeit besonders interessant zu sein.“<BR \/><BR \/>Musk sorgt schon seit langer Zeit mit rechtsgerichteten Ansichten und seiner Nähe zu Trump für Aufsehen und Kritik. Nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus Anfang 2025 arbeitete der Multimilliardär eine Zeit lang für den US-Präsidenten. US-Bürger sehen den starken Einfluss der Superreichen auf die US-Politik mit wachsendem Argwohn.