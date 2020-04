Mutige SVP: Südtirol geht eigenen Weg in Phase 2 – Ultimatum an Rom

❗️❗️❗️ SVP-Parteileitung hat entschieden: Südtirol geht seinen eigenen Weg ❗️❗️❗️Die Parteileitung der SVP hat soeben... Pubblicato da SVP - Südtiroler Volkspartei su Lunedì 27 aprile 2020

Auf der Facebook-Seite der SVP wurde diese weitreichende und mutige Entscheidung soeben mit folgenden Worten mitgeteilt.„Die Parteileitung der SVP hat soeben den Vorschlag von Parteiobmann Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher einstimmig angenommen, ein eigenes Landesgesetz für die Gestaltung der Phase 2 auf den Weg zu bringen.Damit gehen wir Südtiroler unseren eigenen Weg und nehmen das Heft selbst in die Hand: Zum Schutz unserer Familien und unserer Betriebe, aber vor allem zur Verteidigung unserer Autonomie!Der Landeshauptmann hat hierzu bereits heute die Ausarbeitung eines eigenen Landesgesetzes für die Regelung der Phase 2 in Auftrag gegeben, damit dieser Weg so schnell als möglich eingeschlagen werden kann und die Grundlage für Südtirols Phase 2 geebnet werden kann.“Wie berichtet, hätte laut dem römischen Dekret von Sonntagabend der Einzelhandel erst am 18. Mai, Restaurants und Bars erst am 1. Juni öffnen dürfen. Dieser Weg ist für Südtirol nicht zu akzeptieren.

