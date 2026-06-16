Zudem vermittelte China Waffenruhen mit zwei der wichtigsten Rebellengruppen in dem Nachbarland, das seit Jahren in einem Zerfallskrieg versinkt. China hoffe, dass Min Aung Hlaings Besuch die „umfassende strategische Zusammenarbeit“ zwischen beiden Ländern stärken werde, hatte das chinesische Außenministerium bereits am Freitag hinsichtlich des Besuchs erklärt.<h3>\r\nChina auf Stabilität in seiner Nachbarschaft bedacht<\/h3>Unter der Führung von Min Aung Hlaing hatte sich das Militär in Myanmar 2021 zurück an die Macht geputscht und die im Jahr zuvor mit großer Mehrheit gewählte Regierung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt. In einem von Menschenrechtsorganisationen als Schauprozess verurteilten Verfahren wurde Suu Kyi zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Militärputsch löste den Bürgerkrieg aus, der bis heute andauert.<BR \/><BR \/>Nach fünf Jahren Militärherrschaft hatte die Junta Ende vergangenen Jahres eine Parlamentswahl organisiert und diese als Rückkehr zur Demokratie dargestellt. Bei der Ende Jänner abgeschlossenen und von Oppositionellen massiv kritisierten Wahl hatte die juntanahe Partei USDP eine Mehrheit von mehr als 80 Prozent der Sitze erhalten. Das von der USDP dominierte Parlament hatte den bisherigen Junta-Chef Min Aung Hlaing anschließend zum Präsidenten gewählt. China hatte sich hinter die Wahl gestellt.