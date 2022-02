Myanmars Militärregime kämpft gegen Völkermord-Klage vor UN-Gericht

Begleitet vom internationalen Protest gegen die Militärregierung in Myanmar hat das höchste UN-Gericht den Völkermord-Prozess gegen das südostasiatische Land wieder aufgenommen. Myanmar wird des Völkermordes an der muslimischen Rohingya-Minderheit beschuldigt. Der Vertreter der Militärführung erklärte am Montag in Den Haag, dass die Klage nicht zulässig sei.