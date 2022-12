„Nach 10 Jahren als Landeshauptmann ist Schluss. Das ist eine klare Ansage“

„Das ist schon eine lustige Geschichte, denn es gibt dieses Zitat nicht“

Hier das „Dolomiten“-Interview im Jahr 2013.

Kompatscher im Jahr 2013: „In 20 Jahren mache ich seit zehn Jahren etwas anderes“

Nachdem Arno Kompatscher am Freitagabend nach langem Hin und Her seine Wiederkandidatur bekanntgegeben hat, lud ihn RAI Südtirol am Tag danach, also am heutigen Samstag, zum Morgengespräch ein, um über seine erneute Kandidatur und über den Zustand der SVP zu redenAuf die Frage der Journalistin, warum erneut kandidiere, obwohl er im Wahlkampf im Jahr 2013 gesagt habe, dass nach 10 Jahren Schluss sei mit der Politik, bestritt Kompatscher, dass es dieses Zitat jemals gegeben habe.Kompatscher wörtlich: „Das ist schon eine lustige Geschichte, denn es gibt dieses Zitat nicht. Das war anlässlich der Diskussion ganz am Anfang meiner Kandidatur zur Mandatsbeschränkung auf 15 Jahre, die wir auf meinen Vorschlag eingeführt haben.“Im Rahmen dieser Diskussion sei er gefragt worden, ob er nun 15 Jahren Landeshauptmann blieben will. Daraufhin habe er damals geantwortet, so Kompatscher: „Aus heutiger Sicht scheinen mir schon 10 Jahre lang.“Daraus sei dann das Zitat bzw. das „Versprechen entstanden, dass ich das nicht länger als 10 Jahre machen will“, sagte der Landeshauptmann zur Rai-Journalistin. Dies werde immer wieder so zitiert, der Satz sei aber ein andere gewesen, sagte er am Samstagmorgen.Dass dies aber nicht ganz der Wahrheit entspricht, beweist eine Passage in der SVP-Zeitung „Zukunft in Südtirol“ im Jahr 2013, sowie ein „Dolomiten“-Interview im am 31. August 2013 mit dem damaligen Spitzenkandidaten Arno Kompatscher.Damals stellte ihm „Dolomiten“-Redakteurs Stephan Pfeifhofer folgende Frage: „In der jüngsten Ausgabe der ,Zukunft in Südtirol', der Zeitung der SVP, werden Sie mit den Worten zitiert: ,In 20 Jahren mache ich seit zehn Jahren etwas anderes.' Heißt das: Sollten Sie Landeshauptmann werden, dann ist nach zehn Jahren sicher Schluss?“Kompatschers Antwort: „Ja, das ist eine klare Aussage. Die Betonung liegt aber darauf: Wenn ich Landeshauptmann werde.“„Dolomiten“-Redakteur Pfeifhofer hakte nach: „An diesen zehn Jahren werden Sie sicher nicht rütteln?“Und Kompatscher erneut: „Ich habe diese Aussage gemacht, ich glaube nicht, dass ich sie weiter kommentieren muss.“