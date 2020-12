Nach 108 Tagen Gefangenschaft in Libyen: Italienische Seeleute wieder frei

Die seit Anfang September in Libyen festgehaltenen sizilianischen Fischer sind frei gekommen. Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte und Außenminister Luigi Di Maio trafen am Donnerstag im libyschen Benghazi ein, um die 18 Seeleute in die Heimat zurückzubegleiten, wie italienische Medien berichteten. Seit 108 Tagen waren die Fischer in libyscher Gefangenschaft.