Nach 45 Tagen: Berlusconi aus Krankenhaus entlassen

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begrüßte Berlusconis Entlassung. „Silvio, wir warten auf dich, um zusammen noch viele Kämpfe zu führen“, twitterte sie.Berlusconi war Anfang April in das Krankenhaus gekommen. 12 Tage wurde er wegen einer chronischen Leukämie und Lungenentzündung auf der Intensivstation behandelt. Danach konnte er die Intensivstation verlassen und auf eine Normalstation verlegt werden.Berlusconi prägte über Jahrzehnte das politische Leben Italiens. Der Rechtspopulist und Medienunternehmer war von 1994 bis 2011 mit Unterbrechungen insgesamt 4 Mal italienischer Ministerpräsident.Seit Jahren schon ist er gesundheitlich angeschlagen. Ende 2020 erkrankte er etwa an Corona und einer Lungenentzündung. In den Jahren davor musste er wegen einer Harnwegsinfektion stationär behandelt werden. 2016 hatte er sich einer Herzoperation unterzogen.