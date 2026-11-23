Bundeschef und einer von zwei Landesvorsitzenden soll Bayerns Digitalminister Fabian Mehring werden. Den Co-Landesvorsitz als Teil einer Doppelspitze soll jemand aus dem Kreis der Kommunalpolitik übernehmen, wie die Freien Wähler am Montag mitteilten.<BR \/><BR \/>Neuer Wirtschaftsminister in Bayern soll der bisherige Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt werden, neuer stellvertretender Ministerpräsident Umweltminister Thorsten Glauber. Wer neben Mehring künftig an der Spitze der Partei in Bayern stehen soll, blieb zunächst offen. <BR \/><BR \/>Als denkbare Kandidatin und de facto als Favoritin gilt Aiwangers langjährige Lebenspartnerin Tanja Schweiger, die Landrätin im Kreis Regensburg ist. Aber auch andere Landräte sind denkbar. Zuletzt hatten am Vormittag Spitzenvertreter der Partei und die Fraktion über die Neuaufstellung beraten, nach zahlreichen Vorgesprächen in den vergangenen Wochen.<BR \/><BR \/>Gotthardt muss als neuer Minister nun noch von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Landtag benannt und vereidigt werden. Das ist aber eine Formsache, da die Personalentscheidung an sich Sache des Koalitionspartners ist. Neuer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium soll der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Felix Locke, werden.<h3>\r\nParteitage müssen entscheiden<\/h3>Die finale Entscheidung über die neuen Landesvorsitzenden fällt bei einer vorgezogenen Wahl auf der nächsten Landesversammlung. Die Entscheidung über den künftigen Bundesvorsitz fällt auf einer Bundesversammlung im neuen Jahr – dort muss sich Mehring zur Wahl stellen. Im Vorfeld hatte es aber geheißen, dass den Freien Wähler in Bayern als stärkstem Landesverband auch künftig das Vorschlagsrecht für den Bundesvorsitzenden zustehe.<BR \/><BR \/>Aiwanger war am 4. November leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Nach einem Trauerstaatsakt am Samstag vor einer Woche wurde der Niederbayer am Wochenende in seiner Heimat beigesetzt.<h3>\r\n„Vermächtnis bestmöglich weiterführen“<\/h3>Fraktionschef Florian Streibl machte deutlich, wie gravierend der Tod Aiwangers für die Partei der Freien Wähler sei. „Für uns als Freie Wähler ist die Welt seit dem 4. November eine andere“, sagte Streibl. „Das Vermächtnis von Hubert Aiwanger ist bestmöglich weiterzuführen.“<BR \/><BR \/>Aiwanger war weit über Bayern hinaus quasi seit zwei Jahrzehnten das Gesicht und die prägende Figur der Freien Wähler – deren Erfolg war auch persönlich mit ihm verknüpft. Politikwissenschaftler hatten deshalb zuletzt erklärt, dass es schwierig bis unmöglich sei, das Vakuum zu füllen. Es gehe dabei um die Zukunft der Partei.