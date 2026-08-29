Der 67-jährige Ranucci, der seit Jahren das vor allem für seine Enthüllungen bekannte Programm moderiert, werde innerhalb des Senders eine andere Aufgabe übernehmen, wurde am Freitag mitgeteilt. Nach Angaben der RAI wurden ihm drei mögliche Positionen angeboten, darunter bei RaiNews, beim Nachrichtensender Tg3 oder in einem Korrespondentenbüro.<BR \/><BR \/>Bei dem Anschlag auf Ranuccis Haus südlich von Rom wurden die Autos des Journalisten und seiner Tochter zerstört. Verletzt wurde niemand. Unter Verdacht geriet zunächst die Mafia. Später stellte sich aber heraus, dass Lavitola, ein enger Freund Ranuccis, den Anschlag in Auftrag gegeben hatte. Der 60 Jahre alte Lavitola war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder in Polit-Skandale verwickelt.<BR \/><BR \/>Lavitola soll den Anschlag inszeniert haben, um Ranuccis Popularität zu steigern und ihn anschließend in die Politik zu drängen, um dann selbst als Berater zu fungieren. Dies ging aus im Zuge der Ermittlungen öffentlich gewordenem Schriftverkehr von Lavitola hervor. Seit gut zwei Wochen befindet er sich in Untersuchungshaft. In einem ersten Verhör gestand er, den Anschlag in Auftrag gegeben zu haben.<BR \/><BR \/>Ranucci versicherte stets, dass er von Lavitolas Plänen nichts gewusst habe. Er sprach von einer beispiellosen Kampagne zur Rufschädigung und erklärte, er sei von Teilen der konservativen Presse politisch an den Pranger gestellt worden. Der Fall erregte in Italien großes Aufsehen.<BR \/><BR \/>Gegen die Entscheidung des Senders protestierte Ranuccis Anwalt Roberto De Vita. Die Rai bestrafe das Opfer eines Anschlags, das Magazin und die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung, sagte er.