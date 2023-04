Nach Bootsunglück: Meloni führt Gespräche in Addis Abeba

Die Migranten stammen den Angaben nach größtenteils aus Ländern südlich der Sahara. Bereits in der vergangenen Woche waren mehrere Boote vor Tunesiens Küste gekentert. Dutzende Menschen starben.32.769 Menschen sind seit Anfang dieses Jahres nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, 2717 davon stammen aus Tunesien. Die meisten in Italien eingetroffenen Migranten stammen aus Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Guinea und Pakistan.Die Regierung in Rom schätzt die diesjährigen Kosten für die Aufnahme von Migranten auf 853 Millionen Euro. Ein zusätzliches Schiff soll eingesetzt werden, um Migranten von Lampedusa nach Sizilien oder auf das italienische Festland zu bringen. Damit soll das Flüchtlingslager der Insel schneller entlastet werden, verlautete in Rom.Nach den starken Migrationsbewegungen über das Osterwochenende hat die Regierung in Rom am Dienstag den Ausnahmezustand für 6 Monate ausgerufen. Dadurch soll die Rückführung von Migranten ohne Recht auf Verbleib in Italien erleichtert werden.Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni bemüht sich indes um Abkommen mit den Herkunftsländern der Migranten.Die italienische Ministerpräsidentin führte am Samstag in Addis Abeba Gespräche mit dem äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed Ali und dem somalischen Präsidenten Hassan Sheikh Mohamud. „Somalia wird in Italien immer einen privilegierten und soliden Partner bei der Unterstützung seiner Bemühungen zur Stärkung der Institutionen und der Stabilität des gesamten Horns von Afrika finden“, erklärte Meloni auf Twitter.