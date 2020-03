Nach Dekret von Conte: Kompatscher veröffentlicht Maßnahmen für Südtirol

Am Montag hat Landeshauptmann Arno Kompatscher in Anlehnung an das Dekret von Ministerpräsident Giuseppe Conte, das am Sonntag in Kraft getreten ist, sämtliche Maßnahmen, die Südtirol betreffen, in einem Dokument zusammengefasst.