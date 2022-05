Nach dem 15. Juni: Das Ende der Restriktionen naht

„ Nach dem 15. Juni sind die Bedingungen für einen Sommer ohne Restriktionen vorhanden. ” — Gesundheitsstaatssekretär Andrea Costa

„Die Regierung hat sich zu einem schrittweisen Vorgehen in Sachen Lockerung der Corona-Restriktionen entschlossen. Nach dem 15. Juni sind die Bedingungen für einen Sommer ohne Restriktionen vorhanden“, sagte Gesundheitsstaatssekretär Andrea Costa am Montag.„Es ist uns klar, dass wir vor einer neuen Phase stehen. Nach 2 Jahren Pandemie zeigen die Bürger Verantwortungsbewusstsein. In einigen Situationen tragen sie weiterhin Gesichtsmasken, es ist Zeit, den Italienern zu vertrauen“, meinte Costa.„Derzeit erleben wir eine positive Situation. Wir werden aber auch künftig mit dem Virus zusammenleben müssen. Die Ansteckungsgefahr kann nicht beseitigt werden. Stattdessen müssen wir eine Koexistenz erreichen, die eine Wiederaufnahme der Aktivitäten und die Fortsetzung der normalen Arbeit der Krankenhäuser ermöglicht“, so Costa.