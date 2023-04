Nach dem 30. April: Weiter Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen

Die bisherige Verordnung zur Maskenpflicht in den Gesundheitseinrichtungen in Italien läuft nämlich am 30. April aus. STOL hat berichtet. Kinder unter 6 Jahren und Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen, die vom Tragen einer Maske befreit sind, sollen weiterhin von der Maskenpflicht ausgenommen werden.Die Maskenpflicht gilt seit dem Jahr 2020.