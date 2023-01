Nach Ende von Null-Covid: China öffnet sich

Zahl der internationalen Flüge soll sich im ersten Halbjahr 2023 zumindest verdoppeln

Öffnung des Landes folgt einen Monat auf die abrupte Kehrtwende

Massive Infektionswelle in China

Trotz der Öffnung wird vorerst keine große Reisewelle aus China erwartet. Die Zahl der Flüge von China ins Ausland liegt gegenwärtig nur bei rund 10 Prozent des Volumens von vor der Pandemie. Die Tickets sind sehr teuer. Auch wollen die Behörden zwar jetzt wieder Reisepässe ausstellen oder verlängern, doch vorrangig nur für Geschäfts- und Studienreisen.Umgekehrt wollen Chinas Botschaften wieder mehr Visa vergeben. Aber auch hier haben Geschäfts-, Arbeits- oder Studienaufenthalte und Familienbesuche Vorrang. Die Zahl der internationalen Flüge soll sich im ersten Halbjahr 2023 zumindest verdoppeln, wie Staatsmedien berichten.Vor allem fällt am Sonntag die strikte Quarantänepflicht bei der Einreise nach China. Zeitweise hatten Reisende nach China sogar 3 Wochen in strenger Quarantäne in einem Hotelzimmer verbringen müssen. Zuletzt wurden noch 5 Tage plus 3 Tage Isolation daheim verlangt. Unverändert fordert auch China einen negativen PCR-Test 48 Stunden vor Abflug. Reisende nach China müssen ihr PCR-Testergebnis in die Gesundheitserklärung des chinesischen Zollamtes eintragen.Die Öffnung des Landes folgt einen Monat auf die abrupte Kehrtwende in der seit Anfang 2020 verfolgten rigorosen Null-Covid-Strategie, die mit Lockdowns für zig Millionen, Massentests und Zwangsquarantäne umgesetzt worden war.Nachdem sich trotzdem neue Omikron-Varianten explosionsartig ausgebreitet, die zweitgrößte Volkswirtschaft zunehmend unter den Maßnahmen gelitten hatte und Menschen gegen die strikten Maßnahmen protestierten, gab Chinas Regierung am 7. Dezember ihre Null-Toleranz komplett auf. Begründet wurde der Kurswechsel mit leichteren Krankheitsverläufen.Seither rollt eine massive Infektionswelle durch China, die Krankenhäuser völlig unvorbereitet traf. Nach Schätzungen des in London ansässigen Datenverarbeiters Airfinity infizieren sich in China gegenwärtig jeden Tag 2,5 Millionen Menschen neu, während täglich 16.600 sterben. Nach diesen Schätzungen soll es schon 209.000 Tote gegeben haben. Bis Ende April könnte die Zahl der Corona-Toten den Hochrechnungen zufolge auf 1,7 Millionen anwachsen.