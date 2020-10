Nach Ermordung: Frankreich ehrt Lehrer mit höchstem Orden

Er solle posthum mit dem Orden der Ehrenlegion (Legion d'Honneur) ausgezeichnet und so seiner gedacht werden, sagte Bildungsminister Jean-Michel Blanquer.Am Mittwoch wird die Gedenkfeier in der Sorbonne-Universität in Paris stattfinden.Der 47-Jährige war am Freitag in einem Vorort von Paris von einem mutmaßlichen Islamisten angegriffen und enthauptet worden.Der tatverdächtige 18-Jährige mit tschetschenischen Wurzeln wurde von der Polizei erschossen. Nach Stand der Ermittlungen wurde Paty getötet, weil er in einer Unterrichtsstunde zum Recht auf Meinungsfreiheit vor 13-jährigen Schülern Mohammed-Karikaturen verwendet hatte.

apa