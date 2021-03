Nach Geiselhaft in Syrien: Italiens Polizei fasst 3 Verdächtige

Die Behörden vermuten einen islamistisch-terroristischen Hintergrund der Taten. Im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen die 2 Albaner und einen Italiener vom Dienstag habe es auch eine Polizeiaktion mit Durchsuchung bei einer Person in Deutschland gegeben, teilten die Sicherheitsbehörden in Italien mit.Man habe mit Kollegen in Konstanz kooperiert, hieß es. Die Opfer sollen jeweils in die Türkei gelockt worden oder dorthin gereist sein. Sie waren dann laut Polizei nach Syrien verschleppt und jahrelang in Geiselhaft gehalten worden. Die Männer kamen im Frühjahr 2019 frei.Eine ähnliche, dritte Geiselnahme sei gescheitert, schrieben die Behörden. Die Gruppe aus dem Raum Brescia soll mit anderen Tätern in der Entführungsregion zusammengearbeitet haben.

dpa