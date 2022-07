Nach Getreide-Einigung: Hafen von Odessa von russischen Raketen getroffen

Offenbar war die Situation aber noch unübersichtlich: Dem ukrainischen Fernsehen zufolge entstand nur vergleichsweise geringer Sachschaden. Der Sender Suspilne zitierte eine Sprecherin des ukrainischen Militärs, die erklärte, lediglich eine Pumpstation sei getroffen worden und ein kleiner Brand habe mehrere Gebäude beschädigt, das Gelände der Getreidelager sei nicht getroffen worden.„Der Feind hat den Hafen von Odessa mit Kalibr-Marschflugkörpern angegriffen. 2 Raketen trafen die Infrastruktur des Hafens“, erklärte dagegen Serhij Bratschuk, ein Vertreter der Region Odessa, in Online-Netzwerken am Samstag.2 weitere Raketen seien von der Luftabwehr abgeschossen worden, fügte Bratschuk hinzu. Damit habe Russlands Präsident Wladimir Putin der Uno und der Türkei „ins Gesicht gespuckt“, hieß es von ukrainischer Seite. Die Uno und die Türkei hatten zwischen Kiew und Moskau vermittelt.Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte in Folge des Angriffs den Sinn des Getreideabkommens mit Russland infrage: „Dies beweist nur eins: Egal was Russland sagt oder verspricht, es wird Möglichkeiten finden, es nicht umzusetzen“, sagt Selenskyj in einem auf Telegram verbreiteten Video. Via Facebook teilte Infrastrukturminister Olexander Kubrakow mit, dass die Ukraine ihre Vorbereitungen zur Wiederaufnahme des Getreideexports aus ihren Häfen fortsetze.Erst am Freitag hatten beide Seiten in Istanbul ein Abkommen unterzeichnet, das abgesicherte Transitrouten im Schwarzen Meer für die Getreidelieferungen vorsieht. Die in wochenlangen Verhandlungen erreichten Regelungen sehen Korridore für die Getreideexporte aus drei ukrainischen Häfen im Raum Odessa vor.Die Kriegsparteien sagten zu, keine Schiffe auf diesen Routen anzugreifen. Russlands staatseigene Nachrichtenagentur Tass hatte am Freitag gemeldet, dass drei ukrainische Häfen - darunter Odessa - wieder geöffnet werden sollten.Die Regelungen sollten unter anderem die Ausfuhr der geschätzten 20 bis 25 Millionen Tonnen Weizen ermöglichen, die durch den Krieg in ukrainischen Silos feststecken. Russland und die Ukraine gehören zu den weltweit größten Getreideproduzenten. Vor Beginn der russischen Invasion lieferten sie zusammen etwa 30 Prozent des weltweit gehandelten Weizens.Uno-Generalsekretär António Guterres verurteilte den Beschuss: Am Freitag hätten sich alle Parteien auf globaler Ebene klar verpflichtet, den sicheren Export ukrainischen Getreides zu gewährleisten, teilte Guterres mit. „Die vollständige Umsetzung durch die Russische Föderation, die Ukraine und die Türkei ist zwingend erforderlich“, sagte er. In seinem Beisein war das Abkommen am Freitag unterzeichnet worden.Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schrieb bei Twitter: „Einen Tag nach der Unterzeichnung der Abkommen von Istanbul ein für den Getreideexport entscheidendes Ziel zu treffen, ist besonders verwerflich und zeigt erneut Russlands völlige Missachtung des Völkerrechts und der Verpflichtungen“.Von „feigen Raketenangriffen“ sprach Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock. Diese würden zeigen, dass „die Unterschrift der russischen Führung derzeit wenig zählt“, sagte Baerbock am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters.Die Millionen von Menschen weltweit, die Russland mit seinem „Kornkrieg“ hart treffe, hofften darauf, dass sich Russland an die eigenen Zusagen halte und den Transport des Getreides über das Schwarze Meer ermögliche. „Der Angriff zeigt uns aber auch, dass wir weiter mit Hochdruck an Alternativen arbeiten müssen“, fügte sie in Anspielung auf den Export ukrainischen Getreides etwa über Häfen in Rumänien hinzu.Auch das Außenministerium in Wien äußerte sich ähnlich: „Solche Taktiken sind empörend und zeigen die weitere Missachtung Russlands der Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die unter Ernährungsunsicherheit leiden“, hieß es in einer Aussendung.