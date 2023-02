Nach Israels Angriff auf Gaza vorerst keine Eskalation

Verletzt wurde Rettungskräften im Gazastreifen zufolge niemand. Weder die Hamas noch die kleinere, vom Iran unterstützte Bewegung „Islamischer Jihad“ bekannten sich zu dem Raketenangriff auf Israel am Mittwoch, aber mehrere militante Gruppen reklamierten ihn für sich. Der Flugkörper aus dem Gazastreifen sei demnach „aus Solidarität mit den weiblichen Gefangenen“ abgefeuert worden, hieß es.Zuvor gab es Berichte, wonach Israel die Haftbedingungen für palästinensische Gefangene verschärft haben soll. Demnach sollen etwa weibliche Gefangene in Isolationshaft gebracht worden sein, nachdem sie einen Terroranschlag gefeiert hatten.In den palästinensischen Gebieten gibt es ein hohes Maß an Solidarität gegenüber in Israel inhaftierten Palästinensern. Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir erklärte, der Raketenbeschuss ändere nichts an seinen Plänen, die „guten Haftbedingungen für mörderische Terroristen“ zu beenden. Seit Dezember wird Israel von einer rechtsgerichteten Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu regiert. Seiner Koalition gehören unter anderem religiöse Fundamentalisten sowie Nationalisten an.