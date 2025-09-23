In nur vier Tagen ist das Video von Lubach fast 30 Millionen Mal online angeschaut worden, teilte die Redaktion der Show des TV-Senders RTL mit.<BR \/><BR \/>In der vergangenen Woche hatte der US-Sender ABC die Show des populären Satirikers Kimmel plötzlich abgesetzt nach kritischen Bemerkungen über Reaktionen auf den Mord am rechtsgerichteten Aktivisten Charlie Kirk. ABC ist Teil des Disney-Konzerns.<h3>\r\nBambis Mutter am Bratspieß<\/h3>In seiner Show zeigte Lubach nun in einem knapp 90 Sekunden dauernden Video „Das neue Disney“. Bekannte Szenen und Figuren aus Disney-Filmen werden so präsentiert, dass sie dem US-Präsidenten gefallen könnten.<BR \/><BR \/>Da sagt zum Beispiel Prinzessin Anna aus „Frozen“ entzückt, dass Schneemann Olaf der lebende Beweis dafür sei, dass es den Klimawandel gar nicht gibt. Aladdin wird von der Einwanderungsbehörde aufgegriffen, während er romantisch mit Prinzessin Jasmin auf dem Teppich fliegt. Und Bambis Mutter endet am Bratspieß nach einer positiven Bemerkung über Trans-Frauen.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe width="942" height="530" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/7vRX-BQAjeE" title="Jimmy Kimmel’s show has been cancelled | The New Disney | LUBACH" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/>Bereits 2017 hatte eine Satire auf Trump von Lubach weltweit im Internet Furore gemacht. Das Video unter dem Motto: „America first – Netherlands second“ war auch vielfach kopiert worden. Auch das Disney-Video war vor allem über die sozialen Medien schnell verbreitet worden.<h3>\r\nAbgesetzte US-Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kehrt zurück<\/h3>Die vorübergehend abgesetzte Late-Night-Show des bekannten US-Moderators Jimmy Kimmel geht am Dienstag wieder auf Sendung. Das teilte der Disney-Konzern am Montag mit. Der Moderator hatte der US-Regierung von Präsident Donald Trump vorgeworfen, die Ermordung des Pro-Trump-Aktivisten Charlie Kirk politisch zu nutzen. Nach einer Drohung der Trump-nahen Medienaufsichtsbehörde mit einem Lizenzentzug für ABC verkündete der Sender daraufhin vor vier Tagen das Aus für Kimmels Show.<BR \/><BR \/>Nun erklärte Disney, dessen Tochter ABC Kimmels Show bisher ausstrahlte, in den vergangenen Tagen habe der Unterhaltungskonzern eingehende Gespräche mit Kimmel geführt. „Nach diesen Gesprächen haben wir die Entscheidung getroffen, die Show am Dienstag fortzusetzen.“ Die vorübergehende Aussetzung habe dazu gedient, „eine angespannte Situation in einem emotionalen Moment für (die USA) nicht weiter anzuheizen“. Trump hatte die Absetzung der Show begrüßt, weil Kimmel ihn wiederholt kritisiert hatte.