Die Entsendung der zusätzlichen Militärs ist zunächst bis Ende befristet, teilte Innenminister Matteo Piantedosi am Ende der Kabinettsitzung am Dienstag mit. Zugleich beschloss die Regierung schärfere Maßnahmen gegen Jugendgewalt.<BR \/><BR \/>Unter anderem sollen die Möglichkeiten für vorbeugenden Polizeigewahrsam bei Minderjährigen ausgeweitet, gewalttätige Gruppen stärker eingeschränkt und Festnahmen nachträglich ermöglicht werden, beschloss die Regierung. Darüber hinaus sollen mutmaßliche Täter nach Sachbeschädigungen in Gruppen auch zeitversetzt festgenommen werden. <h3>\r\nStrafverfolgung erleichtern<\/h3>Damit soll die Strafverfolgung erleichtert werden, wenn eine Festnahme unmittelbar am Tatort nicht möglich ist. Personen, die sich an Gewalttaten oder schweren Verwüstungen beteiligen, sollen künftig mit einem Versammlungsverbot belegt werden können.