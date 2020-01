Nach kurzer, schwerer Krankheit: Ex-Landesrat Otto Saurer ist tot

Nach seiner Matura im Vinzentinum studierte Saurer Rechtswissenschaften in Innsbruck und Padua, anschließend war er nach einem Rechtsanwaltspraktikum und anderen Tätigkeiten als Direktor des Südtiroler Wohnbauinstituts tätig.





Von 1969 bis 1974 arbeitete der Vinschger als Gemeinderat seiner Heimatgemeinde Prad am Stilfserjoch.Er war einer der Gründer der SVP Arbeitnehmer, deren Interessen er von 1983 bis 2008 im Südtiroler Landtag und damit gleichzeitig im Regionalrat Trentino-Südtirol vertrat.Von 1989 bis 1996 engagierte sich Otto Saurer als Vorsitzender einer Kommission in der Arge Alp.Otto Saurer war von 1984 bis 2008 in den Kabinetten Magnago VI, Durnwalder I, Durnwalder II, Durnwalder III und Durnwalder IV Mitglied der Südtiroler Landesregierung, von 1989 an als Landeshauptmannstellvertreter.Dabei war er von 1984 bis 1993 Landesrat für die Ressorts Arbeit, deutsche und ladinische Berufsbildung sowie Gesundheits- und Sozialwesen.In der anschließenden Legislaturperiode bis 1998 verlor er die Zuständigkeit für Arbeit, von 1999 bis 2003 war er verantwortlich für die Bereiche Personal, Gesundheits- und Sozialwesen.In seiner letzten politischen Amtsperiode war Saurer Landesrat für deutsche Schule, deutsche und ladinische Berufsbildung, Berufsberatung aller 3 Südtiroler Sprachgruppen, Lehrlingswesen und Heime.1996 wurde erhielt Otto Saurer das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich, 2009 wurde er Ehrensenator der Universität Innsbruck.Er erlag am Sonntagabend einem Krebsleiden.

stol