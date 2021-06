Nach Kuss-Video von Minister: Regierung will Sicherheitslücke finden

„Wir müssen herausfinden, wie es dazu kommen konnte“, sagte Kabinettsmitglied Brandon Lewis am Sonntag dem Sender Sky News. Das Gesundheitsministerium werde eine interne Untersuchung einleiten.Die Oppositionspartei Labour forderte, Hancock die vorgesehene Abfindung in Höhe von 16.000 Pfund (rund 18.500 Euro) zu verwehren. Alles andere wäre erschreckend und die Bevölkerung würde es nicht tolerieren, sagte Labour-Politikerin Lucy Powell. Sie kritisierte zudem Premierminister Boris Johnson scharf. Dass der Regierungschef den Minister nicht gefeuert, sondern ihm zunächst den Rücken gestärkt hatte, zeige, dass Johnson „einen sehr gefährlichen blinden Fleck“ bei Fragen der Integrität und des Verhaltens im öffentlichen Leben habe.Hancock war am Samstagabend zurückgetreten. Er räumte einen Verstoß gegen die von ihm selbst aufgestellten Corona-Abstandsregeln ein. Die Opposition verlangt eine unabhängige Untersuchung. Es müsse geklärt werden, ob Hancock seine Geliebte vor Beginn der Affäre oder erst danach eingestellt hat.

dpa