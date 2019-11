Nach Operation: Früherer US-Präsident Carter verlässt Krankenhaus

Das anstehende Thanksgiving-Fest an diesem Donnerstag würden Carter und seine Frau Rosalynn nun in ihrem Haus in Plains im US-Bundesstaat Georgia verbringen, wo er sich weiter von dem Operation erholen werde, teilte Carters Stiftung in Atlanta am Mittwoch mit.





Die Blutung hatte sich nach mehreren Stürzen entwickelt und auf das Gehirn gedrückt. Der Stiftung zufolge war die Operation ohne Komplikationen verlaufen. Carter ist der älteste noch lebende ehemalige Präsident der USA. Als 39. Präsident führte er das Land zwischen 1977 und 1981.

apa/dpa