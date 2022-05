Nach Pandemie erstmals wieder Weltwirtschaftsforum in Davos

Nach mehr als 2-jähriger pandemiebedingter Unterbrechung findet im schweizerischen Davos ab Sonntag wieder das Weltwirtschaftsforum (WEF) statt. Dominiert wird die Agenda des Treffens der globalen Politik- und Wirtschaftselite, das heuer unter dem Motto „Geschichte an einem Wendepunkt“ steht, von den Folgen der russischen Invasion in der Ukraine. Montagvormittag ist eine Ansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj per Videoschaltung geplant (11.15 Uhr).