Wer nun Regierungschef wird, ist trotz des fulminanten Wahlsiegs der basisdemokratisch aufgebauten Studentenliste (SL) noch offen. Die Abstimmung wurde weithin als Referendum über die Führung des Landes unter Vučić und seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) aufgefasst. Nach vorläufigen Angaben der Wahlkommission holte die Oppositionsbewegung mit gut 53 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit, Vučićs Partei kam auf gut 39 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung erreichte demnach einen Rekordwert von 69 Prozent.<h3>\r\nBewegung aus Professoren, Ärzten und Künstlern<\/h3>Bemerkenswert ist: Auf der Studentenliste stehen nahezu keine Studierenden. Aufgestellt hat sie eine Bewegung, die auf Führungsgremien verzichtet und ihre Entscheidungen in basisdemokratischen Versammlungen trifft, den sogenannten Plena. Die Liste besteht vor allem aus Lehrkräften der Universitäten, aus Ärzten und Künstlern. Jeden einzelnen von ihnen hatte die Bewegung auf ihren Plena abgesegnet. Ihr knappes Elf-Punkte-Programm verspricht die Wiederherstellung von Rechtsstaat und Demokratie sowie die Verfolgung von Korruption und Kriminalität.<BR \/><BR \/>Die Studentenbewegung entstand aus Protesten nach dem Einsturz des Bahnhofsvordachs in der nordserbischen Stadt Novi Sad im November 2024, der 16 Menschen das Leben kostete. Kritiker führten das Unglück auf Korruption und Schlamperei der Vučić-Regierung zurück. Die anschließenden Proteste der Studentinnen und Studenten mobilisierten breite Schichten der serbischen Bevölkerung und weckten in ihnen den Wunsch nach Veränderung.<h3>\r\nAbsolute Mehrheit für die Opposition<\/h3>Diese Hoffnung könnte sich nun erfüllen. Die Studentenliste errang laut einer Projektion des Wahlforschungsinstituts CESID 139 der 250 Parlamentsmandate, während Vučićs SNS mit 104 Mandaten in die Opposition gehen muss. Hinzu kommen sieben Mandate für Kleinparteien der ethnischen Minderheiten. Die Wahlkommission machte zunächst keine Angaben zur Mandatsverteilung. Das Endergebnis verkündet sie erst, wenn Anfechtungen und eventuelle lokale Wahlwiederholungen abgeschlossen sind.<BR \/><BR \/>In den Straßen und auf den Plätzen des ganzen Landes brach nach Bekanntwerden der Ergebnisse scheinbar grenzenloser Jubel aus. In der Hauptstadt Belgrad rasten Autokorsos hupend durch die Stadt, Feuerwerke erhellten den nächtlichen Himmel. Auf dem zentralen Slavija-Platz feierten zehntausende Menschen ausgelassen.<BR \/><BR \/>Mit ihrer Losung „Serbien oder die Mafia“ traf die Studentenliste einen Nerv. In den 14 Jahren seiner Herrschaft hat Vučić das Land in eine Autokratie verwandelt. Seine „Wahlmaschinerie“ setzte Bürger, die von staatlichen und kommunalen Jobs abhängen, unter Druck, und parteinahe Schlägertrupps schüchterten Kritiker ein. Doch die Mehrheit der Serben hatte schließlich die Korruption und Günstlingswirtschaft der SNS satt - und zeigte Vučić die Rote Karte.<h3>\r\nNachfolgerfrage noch unbeantwortet<\/h3>Der Listenführer der Studentenbewegung, Ilija Srdanović (56), erklärte in der Wahlnacht, er sei stolz auf seine Mitbürgerinnen und Mitbürger, die dem „Tyrannen“ Vučić ein deutliches „Nein“ entgegengeschleudert hätten. Er zeigte sich überzeugt: „Wir schreiten in ein zivilisierteres und besseres Serbien.“<BR \/><BR \/>Zu ihrem außenpolitischen Kurs äußerte sich die Studentenbewegung kaum. Srdanovic sagte der montenegrinischen Tageszeitung „Vijesti“, erst müssten sich die Bürger Serbiens von Vučićs „Mafia-Staat“ befreien. Wenn es wieder Rechtsstaatlichkeit und freie Medien gebe, werde man eine ehrliche und offene Debatte über die strategischen Ziele der künftigen Außenpolitik führen können.<BR \/><BR \/>Obwohl Srdanović (56), ein angesehener Kardiologe aus Novi Sad, die Studentenliste anführte, gilt er nach dem Wahlsieg der SL nicht automatisch als Anwärter für das Ministerpräsidentenamt. Die Bewegung hat sich bisher in Personalfragen hinsichtlich einer künftigen Regierung nicht festgelegt.<h3>\r\nVučić räumt Niederlage ein<\/h3>Vučić wiederum war Ende September von seinem Amt als Staatspräsident zurückgetreten, um im Falle eines Wahlerfolgs seiner Partei Regierungschef zu werden. Sein Präsidentenmandat wäre im Mai nächsten Jahres ausgelaufen, und nach zwei Amtszeiten kann er für diese Position nicht mehr kandidieren.<BR \/><BR \/>In der Wahlnacht gestand er die Niederlage zähneknirschend ein. „Es ist klar, wir haben verloren“, sagte er im Wahlkampfstab seiner Partei in Belgrad. Sein überraschend schnelles Beigeben führten Beobachter darauf zurück, dass Millionen Bürger angesichts des klaren Ergebnisses dessen Manipulation nicht hingenommen hätten.<BR \/><BR \/>In den Serben lebt die Erinnerung an den 5. Oktober 2000 stark fort. Als der damalige Machthaber Slobodan Milosevic die Präsidentenwahl zu fälschen versuchte, stürmten Menschenmassen das Parlament in Belgrad und fegten Milosevic von der Macht. Vučić war Informationsminister in der damaligen Regierung.<BR \/><BR \/>Zugleich behauptete er, die Studentenliste habe nur mit Hilfe der Unterstützung nicht näher genannter europäischer Länder gewonnen. „Sie sind nur deren Handlanger, sonst nichts“, fügte er hinzu. Beweise legte er dafür keine vor. Die Mitarbeiter der unabhängigen Medienplattformen N1 und Nova beschimpfte er als „übelstes Gesindel“, das „die Drecksarbeit für jemand anderen erledigt“ hätte.<h3>\r\nEU stellt Unterstützung für Reformen in Aussicht<\/h3>Serbien, ein Land mit aktuell rund 6,5 Millionen Einwohnern, hat bereits seit 2012 den Status als EU-Beitrittskandidat und begann 2014 unter Vučić offizielle Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Der Kurs der bisherigen serbischen Führung ließ den Beitrittsprozess zuletzt aber weitgehend stagnieren. Gründe waren unter anderem der Rückbau der Demokratie und Vučićs Festhalten an engen Kontakten mit Moskau.<BR \/><BR \/>Als einziges europäisches Land außer Belarus übernahm Serbien nicht die Sanktionen der EU gegen Russland, als Kremlchef Wladimir Putin die Ukraine 2022 militärisch angreifen ließ. Russische Agenten und Influencer können sich in Serbien nahezu frei bewegen - offenbar auch auf dem Weg zu Sabotageaktionen in EU-Ländern wie Deutschland. Die Propagandamedien der Vučić-Regierung machten die EU schlecht und stellten Russland und China in rosigem Licht dar.<BR \/><BR \/>Spitzenvertreter der EU gratulierten der Studentenliste zum Wahlsieg und stellten ihr eine enge Zusammenarbeit in Aussicht. „Wir sind bereit, Reformen in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit, Korruptionsbekämpfung und Stärkung demokratischer Institutionen zu unterstützen und gemeinsam daran zu arbeiten, Serbiens Weg in die Europäische Union voranzubringen“, schrieben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa in einer gemeinsamen Erklärung auf der Plattform X.<h3>\r\nWahlbeobachter sprechen von „demokratischem Frühling“<\/h3>Für SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, der vor Ort die Wahlbeobachtungsdelegation des Europäischen Parlaments geleitet hatte, war am Sonntag „die Faszination der Demokratie mit Händen zu greifen“ gewesen. Schiede zeigte sich am Montag beeindruckt vom demokratischen Engagement der serbischen Bevölkerung. Über 70 Prozent Wahlbeteiligung seien „ein historisches Zeichen dafür, wie viel den Menschen in Serbien ihre demokratische Zukunft bedeutet“, so Schieder in einer Aussendung.<BR \/><BR \/>Dabei habe die Wahl unter schwierigen Bedingungen stattgefunden. Schon der Wahlkampf sei von erheblichen politischen Spannungen, nationalistischen Tönen rund um das Begräbnis des Kriegsverbrechers Ratko Mladić und einer unausgewogenen Medienberichterstattung zugunsten der Regierungspartei geprägt gewesen, erklärte Schieder: „Hinzu kamen Berichte über Einschüchterungen, politischen Druck auf die Opposition und wiederholte Versuche, nationale und internationale Wahlbeobachter zu diskreditieren.“<BR \/><BR \/>Auch am Wahltag selbst habe das Beobachtungsteams einzelne Unregelmäßigkeiten festgestellt, wie etwa „Einschränkungen beim Zugang zu Wahllokalen, Mängel beim Wahlgeheimnis, fehlende Barrierefreiheit und Auseinandersetzungen innerhalb der Wahlkommissionen“. Dies habe aber den demokratischen Willen der serbischen Bevölkerung nicht brechen können, betonte Schieder: „Was wir gestern erlebt haben, war ein beeindruckendes Zeichen demokratischer Entschlossenheit.“ Dieser Haltung sei zu verdanken, „dass in Serbien heute ein demokratischer Frühling eingeläutet wurde“.<h3>\r\nReaktionen aus Ungarn, Moskau und Peking<\/h3>Als einer der ersten Gratulanten äußerte sich Peter Magyar, der Ministerpräsident des EU-Nachbarlandes Ungarn. Sein fulminanter Wahlsieg im April hatte die 16-jährige Herrschaft des Rechtspopulisten Viktor Orban beendet, eines engen politischen Verbündeten von Vučić. Ungarn werde die Studentenliste unterstützen, schrieb Magyar auf seiner Facebook-Seite. Seine Gratulation kommt nicht von ungefähr: Tatsächlich erfüllte die Wende in Budapest die Protestbewegung in Serbien, wie dort immer wieder zu hören war, mit Ermutigung und Inspiration.<BR \/><BR \/>Russland und China setzen unterdessen trotz eines bevorstehenden Machtwechsels in Serbien auf eine Zusammenarbeit mit der neuen Führung in Belgrad. Moskau hoffe, dass die neue politische Kraft begreife, dass die Zusammenarbeit mit Russland im Interesse Belgrads sei, weil vor allem Serbien einen Nutzen davon habe, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Das Land bezieht von der Energiegroßmacht Russland vergleichsweise preiswertes Gas. „Wir wollen unsere Hoffnung ausdrücken, dass die Handlungen konstruktiv auf die weitere Entwicklung der Beziehungen ausgerichtet sind“, sagte Peskow mit Blick auf die Wahlsieger.<BR \/><BR \/>Außerdem setze Russland auf Vučić bei seiner Arbeit in der Opposition, sagte Peskow. Moskau schätze seinen bisherigen Beitrag für das Verhältnis beider Länder sehr. Russland hofft vor allem auch darauf, dass sich Serbien weiterhin nicht den westlichen Sanktionen wegen Moskaus Angriffskriegs gegen die Ukraine anschließt.<BR \/><BR \/>Auch China und Serbien pflegten unter Vučić ein enges Verhältnis. Nach der Wahl sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking, China sei bereit, mit der neuen serbischen Regierung zusammenzuarbeiten, um die traditionelle Freundschaft zu fördern, und das gegenseitige politische Vertrauen zu festigen.