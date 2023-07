Nach Raketenangriff auf Lwiw steigt Zahl der Toten auf 10

Selenskyj k√ľndigt ‚Äěsp√ľrbare Antwort‚Äú an

Das 10. Todesopfer - die Leiche einer Frau - sei am Freitagmorgen aus den Tr√ľmmern eines Wohnhauses geborgen worden, teilte B√ľrgermeister Andrij Sadowyj via Telegram mit. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums wurden bei dem Raketenangriff in der Nacht auf Donnerstag in einem Wohngebiet 42 Menschen verletzt, unter ihnen drei Kinder.Die oberen Etagen eines gro√üen Wohnblocks mit mehreren Eing√§ngen waren durch den Raketeneinschlag komplett zerst√∂rt worden, wie auf Videos zu sehen war. Insgesamt war nach offiziellen Angaben von Sch√§den an 35 Geb√§uden die Rede. In der Stadt wurde f√ľr 2 Tage eine Trauer ausgerufen.Sadowyj hatte von dem schwersten Angriff auf die zivile Infrastruktur von Lwiw seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor mehr als 16 Monaten gesprochen.Russland habe Lwiw mit Marschflugk√∂rpern des Typs ‚ÄěKalibr‚Äú angegriffen, die vom Schwarzen Meer aus abgeschossen worden seien, hatte die ukrainische Luftwaffe mitgeteilt. Sieben von zehn russischen Raketen habe die Flugabwehr zerst√∂ren k√∂nnen.Der ukrainische Pr√§sident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits angek√ľndigt, dass es ‚Äědefinitiv eine sp√ľrbare Antwort auf den Feind‚Äú geben werde.Lwiw liegt nur rund 70 Kilometer √∂stlich der Grenze zu Polen. In der Stadt mit urspr√ľnglich 720.000 Einwohnerinnen und Einwohnern halten sich auch viele Gefl√ľchtete aus den umk√§mpften Gebieten im Osten der Ukraine auf.