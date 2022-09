Nach Tirol-Wahl: „Erstgespräch“-Reigen setzt sich fort

Was hinsichtlich einer Koalition möglich sei, wolle er erst „schauen“ – ein Treffen mit der Liste Fritz und den Grünen habe bereits stattgefunden.Koalitionsbedingungen habe Oberhofer nun keine mit im Gepäck, sehr wohl aber „viele Ideen“. Für ihn sei klar, dass es einen „Perspektivenwechsel“ im Land brauche. Oberhofer, der mit der Listenzweiten Birgit Obermüller eingetroffen war, hoffte auf eine „gute Zusammenarbeit“ mit der ÖVP. Die NEOS erreichten am Sonntag 6,29 Prozent, ein leichtes Plus von 1,08 Prozentpunkten.Bei den Erstgesprächen soll es laut Mattle um künftige „parlamentarische Zusammenarbeit“ gehen. Am Nachmittag folgen Liste Fritz, SPÖ und FPÖ. Dies seien keine Sondierungsgespräche, betonte Mattle. Eine Koalition mit der FPÖ schloss er weiterhin aus. Vonseiten der ÖVP nimmt neben Mattle auch Klubobmann Jakob Wolf an den Gesprächen teil.