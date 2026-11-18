Übereinstimmenden Berichten zufolge sollen sich mehrere Arbeiter anonym an den ORF und die KPÖ gewandt haben, um auf schwierige Arbeitsbedingungen und Sicherheitsmängel hinzuweisen. Zu den genannten Problemen zählen unzureichende Belüftung und häufige Kreislaufkollaps bei den Arbeitern. <BR \/><BR \/>„Es ist gut, dass auf österreichischer Seite endlich das Schweigen gebrochen wird und die Missstände angeprangert werden“, kommentiert der Generalsekretär der GBH\/FILLEA, Marco Nardini. „Was nun ans Licht kommt, bestätigt, was wir schon seit Langem anprangern: unhaltbare Arbeitsrhythmen und Arbeitsbelastungen, Schichten von bis zu zwölf Stunden und ein System, in dem die Gewerkschaft sogar Schwierigkeiten hat, direkten Zugang zu den Arbeitnehmern zu erhalten. Nun dürfen die angekündigten Überprüfungen nicht bei einer Grundsatzerklärung bleiben, sondern müssen zu unabhängigen Kontrollen und konkreten Maßnahmen führen.“<BR \/><BR \/>Die GBH\/FILLEA bekräftigt dabei die bereits vorgebrachten Forderungen: Standardschichten von acht Stunden auch auf den österreichischen Baustellenabschnitten, ein Stopp der systematischen Überstunden und eine verbindliche bilaterale Koordination zwischen den zuständigen Institutionen und der BBT SE, mit denselben strengen Präventionsstandards auf jedem Baustellenabschnitt. „Wir sind bereit, ein Treffen mit der Kommunistischen Partei Österreichs zu vereinbaren, um eine gemeinsame Strategie festzulegen, sowie einen Streik in Österreich zu planen, was nach sechs Todesfällen und zahlreichen schweren Unfällen ein notwendiger Schritt ist“, erklärt Nardini. <h3>\r\nBBT SE und Baukonsortium kündigen Überprüfung an<\/h3>Die BBT SE und das Baukonsortium haben auf die Berichte in den österreichischen Medien mit der Ankündigung einer Überprüfung reagiert. Gleichzeitig weisen sie Vorwürfe zurück, wonach übermäßiger Druck hinsichtlich Zeitplan und Leistung auf die Beschäftigten ausgeübt werde.<BR \/><BR \/>Nardini bewertet die angekündigte Prüfung positiv, erwartet jedoch, dass den Erklärungen zeitnah konkrete Maßnahmen folgen. Die Sicherheit der Beschäftigten müsse unabhängig davon gewährleistet sein, auf welcher Seite der Grenze sie arbeiten, betont die GBH\/FILLEA.