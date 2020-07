Nach Umwandlung in Moschee - Freitagsgebet in Hagia Sophia

Nach der Rückumwandlung der ehemaligen Kirche Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee findet dort am Freitag erstmals ein muslimisches Freitagsgebet statt. An der offiziellen Wiedereröffnung will auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teilnehmen. Erwartet werden zwischen 1.000 und 1.500 Gläubige. Zudem sind rund um das Gebäude Bereiche für Betende reserviert.