Die Vertreter der Jungen Generation nehmen in diesem Zusammenhang Bezug auf die Aussagen von Bürgermeisterin Katharina Zeller in Medienberichten, die die Idee einer mehrtägigen Tunnelfete ins Spiel gebracht hatte. Eine weitere größere Veranstaltung, so die JG, wäre ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber jenen Jugendlichen, die vom vorzeitigen Ende der ersten Tunnelfete enttäuscht waren. Zwar müsse es nicht zwingend eine Neuauflage im Tunnel sein, doch hätte dieser Austragungsort einen entscheidenden Vorteil: Die Lärmbelästigung für Anwohner könnte im Zaum gehalten werden. <BR \/><BR \/>„Mit den Erfahrungen des ersten Anlaufs könnte man einen neuen Versuch wagen, diesmal mit angepassten Rahmenbedingungen und einer Organisation, die dem großen Interesse gerecht wird. Sie wäre aber nur ein Beispiel dafür, was in Meran möglich sein könnte“, erklärt Kevin Pichler von der JG-Burggrafenamt. <BR \/><BR \/>Für die Jugendorganisation geht es nämlich um mehr als eine einzelne Veranstaltung. „Wir dürfen uns nicht damit zufriedengeben, dass Meran am Abend immer ruhiger wird. Eine Stadt muss auch für junge Menschen attraktiv sein“, betont Hannes Wieser von der Burggräfler JG. Wenn Jugendliche bereit seien, aus dem ganzen Land anzureisen, um in Meran zu feiern, müsse dies als Chance verstanden werden.<BR \/><BR \/>Ein Punkt, bei dem es beispielsweise konkreten Verbesserungsbedarf gebe, sei der Meraner Weihnachtsmarkt. Bereits im vergangenen Jahr hatten Einschränkungen bei der abendlichen musikalischen Unterhaltung für Unverständnis unter Jugendlichen gesorgt – und auch heuer scheint abendliche Musik nicht vorgesehen zu sein. Die JG fordert deshalb, zumindest an den Wochenenden bis 22 Uhr Musik über Verstärker bei geregelter Lautstärke zu ermöglichen.<BR \/><BR \/>„Für die Touristen macht man alles, am Ende zahlt die einheimische Jugend drauf“, kritisiert Peter Tirler. Daniela Mittelberger ergänzt, der Weihnachtsmarkt sollte gerade für die Jugendlichen aus dem Burggrafenamt ein Ort sein, an dem sie sich auch nach Einbruch der Dunkelheit treffen und aufhalten können. „Musik gehört zu Weihnachten schlicht dazu“, so Mittelberger.<h3>\r\nJugendorganisation will sich in Diskussion einbringen<\/h3>Die Aussagen von Bürgermeisterin Zeller sieht die Junge Generation in der SVP als möglichen Ausgangspunkt für eine breitere Diskussion über das Abend- und Nachtleben in Meran und kündigt deshalb an, sich aktiv in diesen Prozess einbringen zu wollen.<BR \/><BR \/>Dabei gehe es auch um die langfristige Attraktivität der Stadt für junge Menschen. Meran müsse Möglichkeiten bieten, die Freizeit vor Ort zu verbringen und sich auch künftig eine Zukunft in der Stadt vorstellen zu können. Die JG hofft daher, dass die vorzeitig beendete Tunnelfete nicht als gescheitertes Einzelereignis in Erinnerung bleibt, sondern einen Anstoß für neue Angebote und eine stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse junger Menschen gibt.