Nach Wagner-Vormarsch: Schoigu besucht Truppen

Es ist der erste √∂ffentliche Auftritt Schoigus seit dem abgebrochenen Aufstand der russischen S√∂ldnertruppe Wagner am Wochenende. Bei dem Vormarsch sind nach Angaben der Beh√∂rden H√§user und Stra√üen besch√§digt worden.In der Region Woronesch seien 19 H√§user in dem Dorf Elisawetowka durch ein Feuergefecht besch√§digt worden, teilte der Chef der Bezirksverwaltung, Maxim Jantsow, am Sonntag im Messengerdienst Telegram mit. Demnach kam es in der N√§he des Dorfes ‚Äěw√§hrend des Durchzugs einer Wagner-Kolonne zu Zusammenst√∂√üen‚Äú mit der regul√§ren russischen Armee.In der s√ľdlichen Stadt Rostow am Don, in der Wagner-K√§mpfer am Samstag ein Milit√§r-Hauptquartier besetzt hatten, besch√§digten Panzer Fahrbahnen auf einer Fl√§che von mehr als 10.000 Quadratmetern, wie B√ľrgermeister Alexej Logwinenko in Online-Netzwerken mitteilte. Auf Fotos, die er im Internet ver√∂ffentlichte, waren Panzerspuren auf den Stra√üen zu sehen. Die Reparaturarbeiten sollten umgehend beginnen und es sei geplant, dass sie in 2 Tagen abgeschlossen seien, sagte er.Weder die russischen Beh√∂rden noch die Wagner-Gruppe machten zun√§chst Angaben zu m√∂glichen Opfern, obwohl die S√∂ldner erkl√§rt hatten, mehrere Flugzeuge abgeschossen zu haben.Am Freitagabend war der seit langem schwelende Machtkampf zwischen dem russischen S√∂ldnerf√ľhrer Jewgeni Prigoschin und der russischen Milit√§rf√ľhrung eskaliert. K√§mpfer der Wagner-Truppe marschierten von der Ukraine aus mit dem Ziel nach Russland ein, die Milit√§rf√ľhrung in Moskau zu st√ľrzen. Nach rund 24 Stunden Aufstand vollzog Prigoschin am Samstagabend √ľberraschend eine Wende und beorderte seine S√∂ldner zur√ľck in ihre Lager. Vorangegangen war dem eine Vereinbarung mit der russischen F√ľhrung, vermittelt durch Belarus. Die Wagner-K√§mpfer zogen sich aus Rostow zur√ľck und setzten am Sonntag ihren Abzug fort.