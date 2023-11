Nach Wahl-Niederlage: Achammer kritisiert Verbände

„Kein Kommentar“

Verkorkstes Verhältnis zwischen SBB und Landesrat Schuler

Die LVH-Kandidaten Hannes Mussak und Gert Lanz sind mit 2000 bzw. 1800 stimmen jämmerlich untergegangen. Der HGV sitzt mit leeren Händen da, weil „sein“ Helmuth Tauber zwischen Peter Brunner und Thomas Widmann aufgerieben wurde.Die Bauern in der SVP rutschen von 6 auf 4 Vertreter im Landtag ab. Mit Maria Kuenzer wurde sogar eine amtierende Landesrätin abgewählt. Unter den Meistgewählten in der SVP sucht man die Bauernkandidaten vergeblich: Luis Walcher, Arnold Schuler, Franz Locher und Sepp Noggler sind erst ab Rang 8 zu finden: Das gab es noch nie.Und das musste gestern auch bei der Manöverkritik im SVP-Landwirtschaftsausschuss zur Kenntnis genommen werden: Ein guter Teil der ländlich-bäuerlichen Gesellschaft hat sein Kreuz in der Wahlkabine nicht mehr beim Edelweiß gesetzt.„Kein Kommentar“, sagt dazu Siegfried Rinner, Vorsitzender des SVP-Landwirtschaftsausschusses und Direktor des Bauernbundes, nach der Sitzung. Anderen fallen dazu gleich mehrere ein: „Der Wolf hat uns viel gekostet. Das Wolfsgesetz kam zu spät und die Leute haben uns nicht mehr geglaubt“, sagt Franz Locher.Ins Feld führt er aber auch Auflagen wie „Classy Farm“ und „Tierwohl“, welche von den Berggebieten nicht mehr mitgetragen werden wollen. „Wir waren zu langsam, haben zu wenig schnell auf Probleme der Menschen reagiert“, sagt auch Manfred Vallazza. Dies gelte für den Wolf genauso wie für die Raumordnung, wo man heute noch auf den Energiebonus im landwirtschaftlichen Grün wartet.In einigen Ressorts würden zudem „die Beamten und nicht mehr die Politiker regieren“, hieß es gestern in der Sitzung. Mit ein Grund für den Stillstand an einigen Fronten, wie Urbanistik.Hinter vorgehaltener Hand räumen einige ein, dass auch das vom Start weg verkorkste Verhältnis zwischen SBB und Landesrat Schuler einen Anteil an der Wahlschlappe hat. Gestern forderte es der Landwirtschaftsausschuss nicht: Die Forderung des SBB, diesmal mit Luis Walcher einen der Ihren zum Landesrat zu machen, liegt aber bereits schriftlich auf.Bei der Sitzung waren Landeshauptmann und Obmann zugegen. Eine Kritik kann Achammer dabei „generell allen Verbänden nicht ersparen: Wo diese Probleme und Unzufriedenheit aufgeworfen wurden, ohne dabei die Lösungskompetenz der SVP zuzusprechen, hat man anderen Parteien in die Hand gespielt“.Salopp in Klartext umformuliert: Erst die Landesregierung sturmreif schießen und sich dann wundern, dass selbst ein „wortgewaltiger Polterer“ wie Franz Locher nicht mehr wirkt, weil die Wähler zu JWA und Sven Knoll übergelaufen sind, geht nicht.Achammer spricht „generell“ von Verbänden. Vom Wähler abgestraft wurden aber auch jene, die zumindest laut nichts gegen SVP und Landesregierung sagten, wie der LVH.