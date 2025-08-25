In ihren Grußworten betonten Ulrike Oberhammer und Nadia Mazzardis, Präsidentin und Vize-Präsidentin des Landesbeirats, die Rolle nachhaltiger Events für Teilhabe und Gleichstellung. Ein zentrales Highlight war die Vorstellung des neuen Leitfadens für nachhaltige Veranstaltungen durch Katrin Trafoier, Präsidentin der Fachgruppe Eventdienstleister und Veranstalter im Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds). Das praxisnahe Instrument wurde gemeinsam mit Eurac Research entwickelt und soll Gemeinden und Veranstalter konkrete Unterstützung bieten.<h3>\r\nWater-Light-Festivals und andere Beispiele<\/h3>Impulse aus der angewandten Forschung kamen von Davide Maffei (Eurac Research) mit dem Projekt Imagine Peace. Imagine Peace (IP) ist ein von der EU kofinanziertes Kooperationsprojekt (Creative Europe), das darauf abzielt, das Bewusstsein für Themen wie Nachhaltigkeit, Frieden und die Rolle kultureller Veranstaltungen im kulturellen Austausch und gesellschaftlichen Fortschritt zu stärken. <BR \/><BR \/>In Talkrunden berichteten Vertreter bekannter Formate wie Alpen-Flair-Festival und Reschenseelauf sowie Luca und Cornelia Croatto aus Kärnten über lokale Erfahrungen und Lösungsansätze. Internationale Perspektiven brachten die TV-Journalistin Birgit Nössing und der ehemalige Radprofi und Weltmeister Max Hürzeler ein, der vor 40 Jahren Radferien auf Mallorca etabliert hat.<h3>\r\nEva Lechner und FC Südtirol als Testimonials<\/h3>Zum Abschluss brachten Eva Lechner, vierfache Olympiateilnehmerin und Mountainbike-Weltmeisterin, zeigten Walter Pardatscher, Vize-Präsident des FC Südtirol und ehemaliger Gemeindepolitiker ihre Perspektive auf nachhaltige Events auf. Während Lechner als vierfache Olympiateilnehmerin konkrete Beispiele nachhaltiger Aktionen schilderte, unterstrich Pardatscher die Rolle von Sportvereinen und Gemeinden: Der FC Südtirol setzt mit seinem neuen Eventzentrum und vielen weiteren Initiativen wie Kinderevents und einem Bikeday selbst auf Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung endete mit einem Netzwerkteil und dem persönlichen Austausch der interessierten Gemeindeverantwortlichen aus allen Teilen Südtirols. Sie wurde in Kooperation mit dem hds, dem Südtiroler Städtenetzwerk und dem FC Südtirol durchgeführt und von der Südtiroler Sparkasse unterstützt.