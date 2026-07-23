„Mit den zusätzlichen Geldmitteln im Umfang von 20 Millionen Euro können wir Maßnahmen in den Bereichen italienische Kultur und Bildung sowie Wirtschaftsentwicklung zu verstärken, bereits begonnene Projekte fortzuführen und neue Initiativen zugunsten der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen und Südtirols auf den Weg zu bringen.“<BR \/><BR \/>Dem Bereich italienische Kultur kommen 200.000 Euro zugute, wovon die Hälfte für die territorialen Bildungsräume vorgesehen ist. Im kommenden Schuljahr sollen diese von 11 bestehenden auf 21 Bildungseinrichtungen und 15 Jugendzentren in ganz Südtirol ausgebaut werden. 100.000 Euro sind für Beitrage an unterschiedliche Kulturorganisationen vorgesehen.<h3>\r\nSüdtiroler Unternehmen unterstützen<\/h3>In den Bereich italienische Bildung fließen fast vier Millionen Euro: Davon sind 458.333 Euro für 25 neue Stellen für Integrationslehrpersonen und 366.667 Euro für 20 Stellen für Mitarbeitende für Integration vorgesehen. 385.000 Euro werden für 21 Stellen im Kindergarten reserviert. <BR \/><BR \/>Über 16 Millionen Euro werden im Bereich Wirtschaftsentwicklung investiert. Dabei entfallen 900.000 Euro auf Fördermittel für die Internationalisierung. Dabei werden Südtiroler Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen durch die Teilnahme an Messen auf ausländischen Märkten bewerben und etablieren wollen, unterstützt.<BR \/><BR \/> 3,7 Millionen Euro kommen der Digitalisierung (Kauf und Optimierung von Software, inklusive Cloud- und KI-Dienste) zu gute, 1,35 Millionen Euro sind als Zuschüsse für die Stärkung der Sicherheitssysteme für Unternehmen reserviert. Damit können auch Beiträge für GPS‑Ortungssysteme und für den Einsatz privater Sicherheitsdienste ausbezahlt werden.