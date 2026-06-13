Die im Nachtragshaushalt der Gemeinde Bozen zur Verfügung stehenden Geldmittel wachsen weiter an. Während sich die Summe im Vorjahr auf 42,7 Millionen Euro belief, sind es heuer 47,5 Millionen Euro. Der größte Teil dieses Betrags wird in neue Investitionen fließen, und zwar insgesamt 28,5 Millionen Euro.<BR \/><BR \/>Das größte Stück des Kuchens erhält der Bereich Mobilität und Transport (siehe Grafik unten). Insgesamt werden etwa 6,5 Millionen Euro investiert, unter anderem 1,3 Mio. Euro für einen neuen „Control Room“, in dem die Stadtpolizei mithilfe der neuesten Technologien künftig den Verkehr in der Stadt kontrollieren und dementsprechend lenken soll.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1323288_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Rest ist für die Straßeninstandhaltung (3,2 Mio.), die Fußgängerbrücke „Righi“ über die Talfer (1,57 Mio.) sowie 80 weitere Sicherheitskameras im Stadtgebiet (eine Million) vorgesehen. Weiters wurden 480.000 Euro für die Erneuerung der gesamten Beleuchtung unter den Lauben sowie 600.000 Euro für den „CallBus“ deponiert, der in Bozen ab Ende September zur Verfügung stehen soll.<h3>\r\nGemeinde plant Sanierung des Café Theiner<\/h3>Etwas vorantreiben möchte die Gemeinde auch im Bereich Sport und Freizeit, in den circa fünf Millionen Euro fließen. Im „Palasport“ sollen die Lüftungsmaschinen ersetzt werden – Kostenpunkt: 1,65 Mio. Euro. Daneben sind auch Instandhaltungsarbeiten bei verschiedenen Sportanlagen der Stadt geplant (1,1 Mio.), für das Projekt der Eisanlage in der Genuastraße sieht der Nachtragshaushalt 1,46 Mio. Euro vor.<BR \/><BR \/>Im Bereich Bildung stechen vor allem die Erneuerung der Elektroanlage in der Mittelschule „Schweitzer“ (2,4 Mio. Euro) sowie Arbeiten in den Kindergärten in Kaiserau, der Montessori- und der Genuastraße aus der Investitionsliste hervor.<BR \/><BR \/>Die Stadtverwaltung plant außerdem die Sanierung der Struktur, in der neben dem Café Theiner noch eine Tabaktrafik und ein Burgerladen untergebracht sind. Dafür sind im Nachtragshaushalt nun 0,7 Mio. Euro vorgesehen. Die Arbeiten sind in den kommenden Monaten geplant.