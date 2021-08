Nachweispflicht an Schulen: Minister verteidigt Corona-Plan

Im Streit um die Regeln für den Schulstart mit Präsenzunterricht in Italien hat Schulminister Patrizio Bianchi die geplante Corona-Nachweispflicht für Lehrer verteidigt. Dies sei keine Strafe, sondern ein grundlegendes Mittel für einen Wiederbeginn des Unterrichts, schrieb Bianchi in einem Brief, den der „Corriere della Sera“ am Freitag abdruckte. Damit würden vor allem die gefährdeten Gruppen und die Schule selbst geschützt.