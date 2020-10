Nächtliche Ausgangssperre samt Eigenerklärung: Verordnung für Südtirol steht

Gelten soll die Ausgangssperre laut Landesverordnung zwischen 23 Uhr nachts und 5 Uhr früh. Das Verlassen des Hauses ist in diesem Zeitraum nur mehr aus Arbeits- oder gesundheitlichen Gründen gestattet. Gleichzeitig tritt hierbei eine alte Bekannte wieder auf den Plan: Im Sperrzeitraum muss in jedem Fall eine Eigenerklärung mitgeführt werden.Im Allgemeinen gelten in Südtirol nun die staatlichen Regeln der Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz muss also überall getragen werden, sofern man nicht alleine oder ausschließlich mit den Mitgliedern des eigenen Haushaltes unterwegs ist.Für die Bars gilt hierzulande – anders als im restlichen Italien – eine Sperrstunde um 20 Uhr, Restaurants dürfen bis 22 Uhr geöffnet bleiben. Allerdings dürfen Speisen ab 18 Uhr nur mehr auf den zugewiesenen Plätzen verabreicht werden. Im Stehen gilt dann absolutes Konsumverbot, selbiges gilt auch in der Nähe der Restaurationsbetriebe und auf öffentlichen Straßen und Plätzen.Einkaufzentren müssen am Wochenende nun ihre Tore schließen (ausgenommen sind Lebensmittelgeschäfte). An Sonntagen bleiben alle Handelsbetriebe geschlossen.Spielsäle müssen ganz zusperren.Etwas kulanter ist man hierzulande im Bezug auf Veranstaltungen. Feste und Feiern werden zwar verboten; Kinos, Theater, Konzerte und Vorträge mit zugewiesenen Sitzplätzen sind allerdings weiter erlaubt – immer unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften (und mit maximal 200 Personen) und unter der Voraussetzung des ständigen Tragens einer Maske. Speisen und Getränke dürfen nicht verabreicht werden.Versammlungen und Sitzungen müssen künftig in Form von Videokonferenzen abgehalten werden, es sei denn, es besteht keine andere Möglichkeit. In diesem Fall müssen unbedingt die Abstände eingehalten und die Masken getragen werden.Fitnesscenter und öffentliche Schwimmbäder werden geschlossen. Für den Sport gelten die Vorgaben des Ministerialdekrets und damit die bereits geltenden Regeln. Allerdings fallen nun auch die Spiele der Oberliga und der Serie D aus, da auch hier die Gegner fehlen. Profisport darf nur mehr ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Die von den Vereinen organisierte Trainingsaktivität darf hingegen weitergeführt werden. Für Umkleidekabinen gilt die 1:5-Regel.Eine Änderung betrifft zudem den Bereich Schule. Hier müssen ab kommendem Mittwoch mindestens 50 Prozent der Oberschüler auf Distanz unterrichtet werden, während für die Grund- und Mittelschulen, die Kindergärten und die Einrichtungen für die Kleinkindbetreuung alles wie gewohnt weiterläuft.Während der Allerheiligenferien behält sich die Landesregierung aber vor, in Absprache mit den Bildungsdirektionen für den Zeitraum danach weitere Maßnahmen zu beschließen.Zudem wird die Kapazität des öffentlichen Nahverkehrs auf 80 Prozent reduziert.Zu guter Letzt gibt die Landesregierung die dringliche Empfehlung ab, unnötige Ortswechsel zu vermeiden und Treffen mit Personen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, auf ein Mindestmaß zu reduzieren.Landeshauptmann Arno Kompatscher wird die Verordnung in dieser Form in den nächsten Stunden unterschreiben. Sie tritt ab Mitternacht in Kraft und gilt bis zum 24. November.

deb