Nächtliche Drohnenangriffe auf die Krim

Der Fahrzeugverkehr sei auf einer Spur wieder aufgenommen worden, teilte der stellvertretende russische Ministerpräsident Marat Chusnullin Dienstagfrüh im Onlinedienst Telegram mit. Die Brücke über die Straße von Kertsch ist die wichtigste Straßen- und Bahn-Verbindung zwischen dem russischen Festland und der von Russland besetzten Halbinsel Krim. Sie war in der Nacht auf Montag angegriffen worden, dabei starb nach russischen Angaben ein Ehepaar in einem Auto, deren Tochter wurde verletzt. Der Nachrichtenagentur AFP und mehreren ukrainischen Medien gegenüber verlautete aus Kreisen des ukrainischen Inlandsgeheimdiensts SBU, der SBU und die Marine hätten den Angriff mit Marinedrohnen ausgeführt.Großbritannien weist unterdessen Anschuldigungen Russlands zurück, wonach britische Geheimdienste in einen Angriff auf die Krim-Brücke verwickelt gewesen sein könnten. „Dies ist eine unbegründete Spekulation Russlands, die wir nicht weiter kommentieren wollen“, teilt ein Sprecher des britischen Außenministeriums in der Nacht auf Dienstag mit.Der russischen Vize-Botschafter bei den Vereinten Nationen (UNO), Dmitri Poljanskij, hatte am Montag vor dem Sicherheitsrat geäußert, dass britische Geheimdienste an dem in der Nacht auf Montag verübten Anschlag beteiligt gewesen sein könnten. „Ich habe von keinem der westlichen Sponsoren des Kiewer Regimes eine Verurteilung dieses Terroraktes gehört. Und wir müssen erst noch herausfinden, inwieweit westliche, insbesondere britische Geheimdienste, an der Vorbereitung und Durchführung dieses Terroranschlags beteiligt waren. Zu viele Dinge deuten darauf hin“, sagte Poljanskij.Seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive im Juni ist es verstärkt zu Drohnenangriffen auf die Krim gekommen. Die Ukraine hat wiederholt bekräftigt, die seit der international nicht anerkannten russischen Annexion im Jahr 2014 unter Kontrolle Moskaus stehende Halbinsel zurückerobern zu wollen.