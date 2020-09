Nals: Franz Pircher ist der neue Bürgermeister

1621 Wahlberechtigte waren am Sonntag und Montag zu den Urnen gerufen worden, 72,6 Prozent haben ihre Stimme abgegeben.Als Bürgermeisterkandidaten waren Vizebürgermeister Franz Pircher (SVP) und Joachim Mair (Nals aktiv Nalles attivo) angetreten. Durchgesetzt hat sich Picher mit 57,3 Prozent der Stimmen, der schon von 2000 bis 2015 erster Bürger von Nals war.Keinen Bürgermeisterkandidaten stellte die Liste „Bürgerliste für Nals Lista Civica per Nalles“, die bislang 3 Sitze im Gemeinderat belegt hatte. Die restlichen 12 Sitze gingen 2015 an die SVP. Die Liste Nals aktiv Nalles attivo war vor 5 Jahren nicht zur Wahl angetreten.

