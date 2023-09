Nationalpark Stilfserjoch: Lokale Wirtschaft unterstützen

Zusammenarbeit im Zeichen der Regionalität

Regionale Kreisläufe fördern: Die zusammenrollbare Sitzunterlage aus Filz aus heimischer Wolle ist in den Besucherzentren des Nationalparks Stilfserjoch erhältlich. - Foto: © LPA/Marcella Morandini

Eine Sitzunterlage aus Filz mit dem Logo des Nationalparks Stilfserjoch: Seit dem Sommer können Interessierte dieses nützliche, zusammenrollbare Accessoire für den Wanderrucksack in den Besucherzentren des Nationalparks Stilfserjoch erwerben.Möglich wurde dies durch eine Zusammenarbeit zwischen dem Nationalpark und der Sozialgenossenschaft „Lebenswertes Ulten“, die sich seit vielen Jahren mit der Herstellung und Vermarktung von Produkten aus Schafwolle im Ultental befasst. Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer hat vor kurzem die Werkstatt und den Laden der Sozialgenossenschaft in St. Gertraud im Ultental besucht.„Im Netz arbeiten und damit die Kreislaufwirtschaft fördern, ist überlebenswichtig für Talschaften wie das Ultental“, unterstrich die Landesrätin. „Mit dieser neuen Zusammenarbeit zeigt sich einmal mehr, dass der Nationalpark wichtig für die Förderung der lokalen Wirtschaft und der Regionalität ist, und damit wesentlich mehr als eine reine Schutzkategorie.“ Mit Kooperationen wie dieser könne der besondere Wert der heimischen Kulturlandschaft und die Wichtigkeit, achtsam mit der Natur umzugehen, aufgezeigt werden.Dass die neuen Sitzkissen aus Wolle bei den Nationalparkbesucherinnen und -besuchern im Sommer besonders gut angekommen sind, davon konnte sich Hochgruber Kuenzer im Besucherzentrum Lahnersäge des Nationalparks Stilfserjoch in St. Gertraud überzeugen. Dort hat sie auch die historische Venezianer-Säge besichtigt. Begleitet wurde Landesrätin Kuenzer, die auch Vorsitzende des Lenkungs- und Koordinationsausschusses des Nationalparks Stilfserjoch ist, von Wolfgang Raffeiner, Präsident der Sozialgenossenschaft „Lebenswertes Ulten“ und Geschäftsführer der Wollspinnerei „Bergauf“,Waltraud Schwienbacher, Initiatorin, Gründungspräsidentin und Vorstandsmitglied von „Lebenswertes Ulten“ sowie Pionierin der Wollverarbeitung und Gründerin der „Winterschule Ulten“, Franziska Schwienbacher, Vizepräsidentin von „Lebenswertes Ulten“ und Koordinatorin der „Winterschule Ulten“, Hanspeter Gunsch, Direktor des Landesamtes für den Nationalpark Stilfserjoch, Ronald Oberhofer, Koordinator des Besucherzentrums Lahnersäge, und Architekt Bernhard Lösch.