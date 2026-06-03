Auf Bildern ukrainischer Medien war zu sehen, wie Rutte am Bahnhof in der Hauptstadt Kiew aus einem Nachtzug steigt. Auch die ukrainische Eisenbahn teilte den Besuch mit. „Wir freuen uns, heute NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Kiewer Hauptbahnhof begrüßen zu dürfen“, erklärte die staatliche Ukrsalisnyzia auf Telegram und veröffentlicht Fotos von seiner Ankunft.<BR \/><BR \/>Zum genauen Programm des Besuchs wollte sich die Sprecherin aus Sicherheitsgründen nicht äußern. Rutte war in der Vergangenheit bereits öfter zu Gast in Kiew, um dort Präsident Wolodymyr Selenskyj und andere Politiker zu treffen.<BR \/><BR \/>Die NATO unterstützt die Ukraine derzeit unter anderem über das sogenannte Purl-Programm. Die Initiative sieht vor, dass in den USA hergestellte Munition und Waffen an die europäischen Verbündeten und Kanada verkauft werden - und diese sie dann der Ukraine zur Verfügung stellen. Purl steht für „Prioritised Ukraine Requirements List“. Auf Deutsch bedeutet das etwa: Priorisierte Bedarfsliste für die Ukraine.