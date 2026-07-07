Dieser hatte verärgert auf die kritische Haltung mancher NATO-Staaten zum Krieg der USA gegen den Iran reagiert. Trump kritisiert außerdem immer wieder die Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Partner, obwohl diese zuletzt deutlich stiegen. Im vergangenen Jahr hatten die NATO-Staaten vereinbart, künftig insgesamt fünf Prozent ihrer Wirtschaftskraft für Verteidigung und Sicherheit auszugeben - 3,5 Prozent für klassische Verteidigung, weitere 1,5 Prozent etwa für Infrastruktur.<BR \/><BR \/>Vor dem eigentlichen Gipfel ist am Dienstag ein Rüstungsindustrieforum geplant. Dienstagabend richtet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ein festliches Abendessen für die Staats- und Regierungschefs aus. Am Mittwoch steht dann ihre Arbeitssitzung auf dem Programm.