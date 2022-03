NATO-Sondergipfel zum Ukraine-Krieg kommende Woche

Das Treffen soll für den 24. März in der Bündniszentrale in Brüssel organisiert werden, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstagabend mitteilte. US-Präsident Joe Biden wird auch als Gast beim März-Gipfel der EU erwartet, der für den 24. und 25. März angesetzt ist.Das US-Präsidialamt bestätigte die Reise von Biden nach Brüssel zum NATO-Sondergipfel zum Krieg in der Ukraine in der kommenden Woche. Biden dürfte „in den kommenden 24 Stunden“ weitere Einzelheiten zum US-Vorgehen in der Krise bekanntgeben, kündigt Sprecherin Jen Psaki an.Stoltenberg kündigte an, man werde sich mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, der Unterstützung für die Ukraine und der weiteren Stärkung der NATO-Verteidigung befassen. „In dieser kritischen Zeit müssen Nordamerika und Europa weiterhin zusammenstehen.“Die Beratungen sind bereits die zweiten auf Ebene der Staats- und Regierungschefs seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar.