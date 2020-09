Nawalny laut Team im Hotelzimmer in Tomsk vergiftet

Kremlkritiker Alexej Nawalny ist seinem Team zufolge in seinem Hotelzimmer in der sibirischen Stadt Tomsk vergiftet worden. Dort habe sich eine Flasche mit vergiftetem Wasser befunden, hieß es zu einem am Donnerstag auf Nawalnys Konto in den sozialen Medien verbreiteten Video. Der russische Oppositionelle kollabierte am 20. August auf einem Inlandsflug. Er wurde danach zur Behandlung nach Berlin geflogen.