Nawalnys Zustand unverändert ernst

„Akute Lebensgefahr“ bestehe nicht, „eventuelle Langzeitfolgen der schweren Vergiftung“ seien nach wie vor nicht absehbar ( STOL hat berichtet ). Insgesamt sei der Zustand „stabil“. Nawalny wird seit dem vergangenen Samstag in der Charité behandelt , nachdem er 2 Tage zuvor auf einem Inlandsflug zusammengebrochen und zunächst in einem Krankenhaus im sibirischen Omsk behandelt worden war. Nawalnys Umfeld glaubt, dass er durch einen Tee vergiftet wurde, den er kurz vor dem Abflug getrunken hatte.Auch die Berliner Ärzte gehen von einer Vergiftung durch eine „Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterase-Hemmer“ aus ( STOL hat berichtet ). Die Charité erklärte am Freitag, die Symptomatik der dadurch ausgelösten „Krise“ sei „rückläufig“.

apa/afp