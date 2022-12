Negativer Test in Zukunft nicht mehr notwendig – Green Pass fällt weg

Noch Klärungsbedarf

Green Pass

Bei Kontakten mit positiven Personen

hat, werden die Corona-Regeln in Italien erneut gelockert.Mit dem neuen „Decreto Rave“ ist es nun soweit: Wer positiv, aber ohne Symptome ist, kann künftig – sobald das Dekret in Kraft ist – nach 5 Tagen aus der Quarantäne – auch ohne negativen Test. Dies legt das „Decreto Rave“ fest, das bereits vom Senat in Rom genehmigt wurde, nun aber noch in die Abgeordnetenkammer muss.In einigen Fragen herrscht aber noch Klärungsbedarf: Was passiert, wenn man nach 5 Tagen noch Symptome hat? Dies müsse erst noch genau definiert werden, heißt es. So wie es derzeit aussieht, könnte der Betroffene dann nach 5 Tagen das Haus verlassen, wenn er mindestens 24 Stunden fieberfrei ist. Zudem gelte für ihn für mehrere Tage die Maskenpflicht.Mit dem neuen Dekret wird auch der Green Pass, den man bis dato immer noch für den Zugang zu Gesundheitseinrichtungen braucht, abgeschafft.Wer engen Kontakt mit einer positiv auf Corona getesteten Person hatte, soll künftig zwar das Haus verlassen können, soll aber eine Maske tragen und sich testen.All diese neuen Verordnungen haben Gültigkeit, sobald das Dekret in Kraft getreten ist.